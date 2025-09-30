Şirket Dizini
CircleCI
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
CircleCI Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Toronto Area konumunda

CircleCI şirketinde in Greater Toronto Area Yazılım Mühendisi tazminatı E2 için year başına CA$168K ile E3 için year başına CA$191K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Toronto Area medyanı CA$187K tutarındadır. CircleCI şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
E1
Associate Software Engineer(Giriş Seviyesi)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

CircleCI şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at CircleCI in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$225,083. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CircleCI for the Yazılım Mühendisi role in Greater Toronto Area is CA$171,561.

Diğer Kaynaklar