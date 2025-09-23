Şirket Dizini
CircleCI
CircleCI Satış Maaşlar

CircleCI şirketinde in United States ortalama Satış toplam tazminatı year başına $230K ile $321K arasında değişmektedir. CircleCI şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$248K - $289K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$230K$248K$289K$321K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

$160K

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

CircleCI şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

CircleCI şirketindeki in United States Satış pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $321,300 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CircleCI şirketinde Satış rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $229,500 tutarındadır.

