CircleCI şirketinde in United States Ürün Müdürü tazminatı E4 için year başına $201K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $200K tutarındadır. CircleCI şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
E1
$ --
$ --
$ --
$ --
E2
$ --
$ --
$ --
$ --
E3
$ --
$ --
$ --
$ --
E4
$201K
$191K
$10K
$0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
CircleCI şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)