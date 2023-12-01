Şirket Dizini
Circle Logistics
Circle Logistics Maaşlar

Circle Logistics şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri Operasyonları için yıllık $22,425 toplam tazminattan üst seviyede Teknik Program Müdürü için $85,425 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Circle Logistics. Son güncellenme: 9/11/2025

$160K

Müşteri Hizmetleri Operasyonları
$22.4K
Veri Analisti
$50.3K
Veri Bilimci
$50.3K

Yazılım Mühendisi
$70.4K
Teknik Program Müdürü
$85.4K
SSS

