Cimpress Yazılım Mühendisi Maaşlar Prague Metropolitan Area konumunda

Cimpress şirketinde in Prague Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminatı PR3 için year başına CZK 1.67M tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Prague Metropolitan Area medyanı CZK 1.45M tutarındadır. Cimpress şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
PR1
(Giriş Seviyesi)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye
CZK 3.5M

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Cimpress şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Yazılım Mühendisi bei Cimpress in Prague Metropolitan Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CZK 2,256,651. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Cimpress für die Position Yazılım Mühendisi in Prague Metropolitan Area beträgt CZK 1,446,103.

Diğer Kaynaklar