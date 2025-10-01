Cimpress şirketinde in Czech Republic Yazılım Mühendisi tazminatı PR3 için year başına CZK 1.67M tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Czech Republic medyanı CZK 1.45M tutarındadır. Cimpress şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
PR1
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Cimpress şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)
