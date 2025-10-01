Şirket Dizini
Cimpress
  Ürün Müdürü
  • Ürün Müdürü

  Mumbai Metropolitan Region

  • Mumbai Metropolitan Region

Cimpress Ürün Müdürü Maaşlar Mumbai Metropolitan Region konumunda

Cimpress şirketinde in Mumbai Metropolitan Region Ürün Müdürü tazminat paketi medyanı year başına ₹5.65M tutarındadır. Cimpress şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Yıllık toplam
₹5.65M
Seviye
PR3
Temel maaş
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Cimpress?

₹13.94M

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Cimpress şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Ürün Müdürü ve společnosti Cimpress in Mumbai Metropolitan Region představuje roční celkovou odměnu ₹11,527,837. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cimpress pro pozici Ürün Müdürü in Mumbai Metropolitan Region je ₹5,647,991.

