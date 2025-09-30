Ciklum şirketinde in Prague Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminatı Senior Software Engineer için year başına CZK 1.11M tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Prague Metropolitan Area medyanı CZK 1.16M tutarındadır. Ciklum şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Junior Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.11M
CZK 1.11M
CZK 0
CZK 0
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Dahil Edilen UnvanlarYeni Unvan Gönder