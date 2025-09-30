Şirket Dizini
Ciklum
Ciklum Yazılım Mühendisi Maaşlar Czech Republic konumunda

Ciklum şirketinde in Czech Republic Yazılım Mühendisi tazminatı Senior Software Engineer için year başına $50.6K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Czech Republic medyanı $53.2K tutarındadır. Ciklum şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Junior Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$50.6K
$50.6K
$0
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir Ciklum?

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at Ciklum in Czech Republic sits at a yearly total compensation of CZK 1,265,730. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciklum for the Yazılım Mühendisi role in Czech Republic is CZK 1,164,057.

Diğer Kaynaklar