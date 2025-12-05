Şirket Dizini
Cigna
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Veri Bilimi Müdürü

  • Tüm Veri Bilimi Müdürü Maaşları

Cigna Veri Bilimi Müdürü Maaşlar

Cigna şirketinde in United States ortalama Veri Bilimi Müdürü toplam tazminatı year başına $168K ile $240K arasında değişmektedir. Cigna şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$193K - $226K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$168K$193K$226K$240K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Veri Bilimi Müdürü maaş bilgisis için Cigna kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Cigna şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Veri Bilimi Müdürü tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Cigna şirketindeki in United States Veri Bilimi Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $239,850 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cigna şirketinde Veri Bilimi Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $168,100 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Cigna için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Optum
  • CVS Health
  • Humana
  • Aetna
  • Amwell
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cigna/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.