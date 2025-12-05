Şirket Dizini
Cigna
Cigna İş Analisti Maaşlar

Cigna şirketinde in United States İş Analisti tazminatı Senior Analyst için year başına $84.5K ile Senior Advisor için year başına $168K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $85K tutarındadır. Cigna şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Senior Analyst
$84.5K
$83.5K
$0
$1K
Lead Analyst
$91.9K
$88.7K
$0
$3.2K
Advisor
$122K
$111K
$0
$11K
Senior Advisor
$168K
$144K
$0
$24.3K
Görüntüle 3 Daha Fazla Seviye
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Cigna şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış İş Analisti tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Cigna şirketindeki in United States İş Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $168,362 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cigna şirketinde İş Analisti rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $103,500 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Cigna için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

Diğer Kaynaklar

