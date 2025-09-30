Şirket Dizini
Ciena Yazılım Mühendisi Maaşlar India konumunda

Ciena şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı P1 için year başına ₹1.29M ile P4 için year başına ₹5.45M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹2.12M tutarındadır. Ciena şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
P1
(Giriş Seviyesi)
₹1.29M
₹1.25M
₹0
₹40.5K
P2
₹2.35M
₹2.25M
₹41.9K
₹57K
P3
₹3.26M
₹2.92M
₹143K
₹201K
P4
₹5.45M
₹4.87M
₹104K
₹469K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Ciena şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Embedded Systems Software Engineer

SSS

Ciena şirketindeki in India Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹5,447,906 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ciena şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,997,685 tutarındadır.

