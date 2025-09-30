Şirket Dizini
Ciena
  • Maaşlar
  • Donanım Mühendisi

  • Tüm Donanım Mühendisi Maaşları

  • United States

Ciena Donanım Mühendisi Maaşlar United States konumunda

Ciena şirketinde in United States Donanım Mühendisi tazminatı P1 için year başına $102K ile P2 için year başına $131K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $120K tutarındadır. Ciena şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin.

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
P1
$102K
$90.5K
$5.6K
$5.5K
P2
$131K
$115K
$6.7K
$9.4K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Ciena şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

ASIC Engineer

SSS

Ciena şirketindeki in United States Donanım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $198,774 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ciena şirketinde Donanım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $117,150 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar