Şirket Dizini
CI&T
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

CI&T Maaşlar

CI&T şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $17,078 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Tasarım Müdürü için $121,295 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: CI&T. Son güncellenme: 9/11/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $26.6K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Çözüm Mimarı
Median $33.9K
Veri Analisti
$20.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Veri Bilimci
$17.1K
İnsan Kaynakları
$95.1K
Ürün Tasarım Müdürü
$121K
Ürün Müdürü
$42.2K
Proje Müdürü
$42K
İK Uzmanı
$22.6K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

CI&T şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $121,295 tazminatla Ürün Tasarım Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CI&T şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $33,892 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    CI&T için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • AgileThought
  • Globant
  • EPAM Systems
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar