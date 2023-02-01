Şirket Dizini
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Maaşlar

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints şirketinin maaşları alt seviyede İdari Asistan için yıllık $13,431 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $124,320 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Son güncellenme: 9/11/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $124K
İdari Asistan
$13.4K
Müşteri Hizmetleri
$56.3K

Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$45.5K
Siber Güvenlik Analisti
$75.6K
UX Araştırmacısı
$98.5K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $124,320 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $65,950 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar