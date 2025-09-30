Şirket Dizini
Chubb
Chubb Yazılım Mühendisi Maaşlar Mexico konumunda

Chubb şirketinde in Mexico Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına MX$622K tutarındadır. Chubb şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
Chubb
Data Engineer
Monterrey, NL, Mexico
Yıllık toplam
MX$622K
Seviye
L1
Temel maaş
MX$622K
Stock (/yr)
MX$0
Prim
MX$0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
1 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Chubb?

MX$3.1M

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

El paquete salarial más alto reportado para un Yazılım Mühendisi en Chubb in Mexico está en una compensación total anual de MXMX$21,017,116. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Chubb para el puesto de Yazılım Mühendisi in Mexico es MXMX$12,034,249.

