Chubb Aktüer Maaşlar New York City Area konumunda

Chubb şirketinde in New York City Area Aktüer tazminatı Senior Actuarial Analyst için year başına $141K ile VP için year başına $319K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in New York City Area medyanı $155K tutarındadır. Chubb şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
Görüntüle 6 Daha Fazla Seviye
Ücret Ekle

Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Chubb?

SSS

The highest paying salary package reported for a Aktüer at Chubb in New York City Area sits at a yearly total compensation of $337,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chubb for the Aktüer role in New York City Area is $127,000.

