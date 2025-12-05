Şirket Dizini
CHN Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

CHN şirketinde in United States ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına $117K ile $171K arasında değişmektedir. CHN şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$135K - $154K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$117K$135K$154K$171K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir CHN?

SSS

CHN şirketindeki in United States Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $171,100 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CHN şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $117,450 tutarındadır.

