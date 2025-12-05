Şirket Dizini
China Telecom
China Telecom Proje Müdürü Maaşlar

China Telecom şirketinde in Singapore ortalama Proje Müdürü toplam tazminatı year başına SGD 73.2K ile SGD 102K arasında değişmektedir. China Telecom şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$61.5K - $74.5K
Singapore
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$56.7K$61.5K$74.5K$79.2K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir China Telecom?

SSS

China Telecom şirketindeki in Singapore Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam SGD 102,306 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
China Telecom şirketinde Proje Müdürü rolü in Singapore için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat SGD 73,202 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

