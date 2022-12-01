Chiliz Maaşlar

Chiliz şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $63,389 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $124,430 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Chiliz . Son güncellenme: 11/18/2025