Chewy Maaşlar

Chewy şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $41,392 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimi Müdürü için $557,200 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Chewy. Son güncellenme: 11/18/2025

Yazılım Mühendisi
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

İş Zekası Mühendisi

Araştırma Bilimci

Veri Bilimci
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Ürün Müdürü
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Software Development Manager $304K
Director $519K
Ürün Tasarımcısı
Median $170K

UX Tasarımcısı

Finansal Analist
Median $140K
Program Müdürü
Median $219K
Teknik Program Müdürü
Median $260K
İş Analisti
Median $170K
Pazarlama
Median $296K
Proje Müdürü
Median $202K
Veri Analisti
Median $157K
İş Operasyonları Müdürü
Median $128K
İnsan Kaynakları
Median $200K
Pazarlama Operasyonları
Median $61.3K
Bilgi Teknolojisti (BT)
Median $230K
İş Operasyonları
$112K
İş Geliştirme
$487K
Müşteri Hizmetleri
$41.4K
Veri Bilimi Müdürü
$557K
Ürün Tasarım Müdürü
$201K
İşe Alım Uzmanı
Median $172K
Satış
$145K
Çözüm Mimarı
$251K

Veri Mimarı

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Chewy şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% altı aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (12.50% altı aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (12.50% altı aylık)

SSS

Chewy şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $557,200 tazminatla Veri Bilimi Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Chewy şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $204,651 tutarındadır.

