Cherre
Cherre Maaşlar

Cherre şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $85,000 toplam tazminattan üst seviyede İK Uzmanı için $201,488 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Cherre. Son güncellenme: 9/7/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $85K

Veri Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $140K
Veri Bilimci
$118K

İK Uzmanı
$201K
SSS

Cherre şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $201,488 tazminatla İK Uzmanı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cherre şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $128,800 tutarındadır.

