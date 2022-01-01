Şirket Dizini
Checkr
Checkr Maaşlar

Checkr şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $73,630 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $360,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Checkr. Son güncellenme: 11/14/2025

Yazılım Mühendisi
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $351K
Müşteri Hizmetleri
$73.6K

Veri Analisti
$181K
Finansal Analist
$191K
İnsan Kaynakları
$258K
Pazarlama
$226K
Ürün Tasarımcısı
Median $220K
Ürün Müdürü
Median $360K
Program Müdürü
$122K
İşe Alım Uzmanı
Median $172K
Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Checkr şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

SSS

Checkr şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $360,000 tazminatla Ürün Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Checkr şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $205,475 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar