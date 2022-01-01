Checkmarx Maaşlar

Şirket Dizini
Checkmarx şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Müdürü için yıllık $117,476 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $238,800 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Checkmarx. Son güncellenme: 9/6/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $118K
Pazarlama
$214K
Ürün Müdürü
$117K

Satış
$239K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$135K
Çözüm Mimarı
$213K
SSS

Checkmarx şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $238,800 tazminatla Satış at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Checkmarx şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $173,938 tutarındadır.

