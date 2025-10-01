Şirket Dizini
Chartis Group
  • Maaşlar
  • Yönetim Danışmanı

  • Tüm Yönetim Danışmanı Maaşları

  • Northern Virginia Washington DC

Chartis Group Yönetim Danışmanı Maaşlar Northern Virginia Washington DC konumunda

Chartis Group şirketinde in Northern Virginia Washington DC Yönetim Danışmanı tazminat paketi medyanı year başına $198K tutarındadır. Chartis Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Chartis Group
Management Consultant
Washington, DC
Yıllık toplam
$198K
Seviye
-
Temel maaş
$165K
Stock (/yr)
$0
Prim
$33K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Chartis Group?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Chartis Group şirketindeki in Northern Virginia Washington DC Yönetim Danışmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $224,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Chartis Group şirketinde Yönetim Danışmanı rolü in Northern Virginia Washington DC için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $198,000 tutarındadır.

