Chart Industries şirketinde in United States ortalama İnsan Kaynakları toplam tazminatı year başına $120K ile $167K arasında değişmektedir. Chart Industries şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$130K - $157K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$120K$130K$157K$167K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Chart Industries?

SSS

Chart Industries şirketindeki in United States İnsan Kaynakları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $167,040 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Chart Industries şirketinde İnsan Kaynakları rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $119,520 tutarındadır.

