Charles Schwab
  • Maaşlar
  • Çözüm Mimarı

  • Veri Mimarı

Charles Schwab Veri Mimarı Maaşlar

Charles Schwab şirketinde in United States Veri Mimarı tazminatı 54 için year başına $93.6K ile 59 için year başına $199K arasında değişmektedir. Charles Schwab şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Ortalama Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
54
$93.6K
$86.9K
$1K
$5.7K
55
$ --
$ --
$ --
$ --
56
$114K
$103K
$1.3K
$9.5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Charles Schwab şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Charles Schwab şirketindeki in United States Veri Mimarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $198,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Charles Schwab şirketinde Veri Mimarı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $100,632 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar