Charles Schwab şirketinde in United States Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi tazminatı 54 için year başına $94.5K ile 58 için year başına $140K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $132K tutarındadır. Charles Schwab şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
54
$94.5K
$91K
$0
$3.5K
55
$105K
$100K
$100
$4.6K
56
$136K
$130K
$1.9K
$5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Charles Schwab şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)