Charles Schwab Backend Yazılım Mühendisi Maaşlar United States konumunda

Charles Schwab şirketinde in United States Backend Yazılım Mühendisi tazminatı 54 için year başına $97.6K ile 59 için year başına $206K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $118K tutarındadır. Charles Schwab şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse ( /yr ) Bonus 54 Software Developer I ( Giriş Seviyesi ) $97.6K $90.8K $0 $6.8K 55 Software Developer II $114K $104K $1.1K $9K 56 Software Developer III $131K $122K $0 $8.4K 57 Software Developer IV $156K $140K $2K $13.9K Görüntüle 4 Daha Fazla Seviye

En Son Maaş Başvuruları

Hak Ediş Takvimi Ana 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Charles Schwab şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 25.00 % yıllık )

Hakediş programı nedir Charles Schwab ?

