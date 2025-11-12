Charles Schwab şirketinde in United States Backend Yazılım Mühendisi tazminatı 54 için year başına $97.6K ile 59 için year başına $206K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $118K tutarındadır. Charles Schwab şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
54
$97.6K
$90.8K
$0
$6.8K
55
$114K
$104K
$1.1K
$9K
56
$131K
$122K
$0
$8.4K
57
$156K
$140K
$2K
$13.9K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Charles Schwab şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)