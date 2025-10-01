Şirket Dizini
Chainlink Labs
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • Greater London Area

Chainlink Labs Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater London Area konumunda

Chainlink Labs şirketinde in Greater London Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına £134K tutarındadır. Chainlink Labs şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Yıllık toplam
£134K
Seviye
L3
Temel maaş
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Prim
£0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Chainlink Labs?

£121K

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

20%

YIL 1

20%

YIL 2

20%

YIL 3

20%

YIL 4

20%

YIL 5

Hisse Türü
Options

Chainlink Labs şirketinde, Options 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 2nd-YIL (5.00% üç aylık)

  • 20% hak ediş süresi 3rd-YIL (5.00% üç aylık)

  • 20% hak ediş süresi 4th-YIL (5.00% üç aylık)

  • 20% hak ediş süresi 5th-YIL (5.00% üç aylık)



SSS

Chainlink Labs şirketindeki in Greater London Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £215,250 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Chainlink Labs şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater London Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £123,098 tutarındadır.

