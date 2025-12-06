Şirket Dizini
Chainlink Labs
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • İşe Alım Uzmanı

  • Tüm İşe Alım Uzmanı Maaşları

Chainlink Labs İşe Alım Uzmanı Maaşlar

Chainlink Labs şirketinde in United States İşe Alım Uzmanı tazminat paketi medyanı year başına $115K tutarındadır. Chainlink Labs şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Medyan Paket
company icon
Chainlink Labs
Sourcer
Los Angeles, CA
Yıllık toplam
$115K
Seviye
L3
Temel maaş
$115K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Chainlink Labs?
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

20%

YIL 1

20%

YIL 2

20%

YIL 3

20%

YIL 4

20%

YIL 5

Hisse Türü
Options

Chainlink Labs şirketinde, Options 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 2nd-YIL (5.00% üç aylık)

  • 20% hak ediş süresi 3rd-YIL (5.00% üç aylık)

  • 20% hak ediş süresi 4th-YIL (5.00% üç aylık)

  • 20% hak ediş süresi 5th-YIL (5.00% üç aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış İşe Alım Uzmanı tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Chainlink Labs şirketindeki in United States İşe Alım Uzmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $162,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Chainlink Labs şirketinde İşe Alım Uzmanı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $107,500 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Chainlink Labs için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Move
  • Handy
  • The Climate Corporation
  • New York Life Insurance
  • Synack
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainlink-labs/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.