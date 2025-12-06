Chainlink Labs şirketinde in United States İşe Alım Uzmanı tazminat paketi medyanı year başına $115K tutarındadır. Chainlink Labs şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
20%
YIL 1
20%
YIL 2
20%
YIL 3
20%
YIL 4
20%
YIL 5
Chainlink Labs şirketinde, Options 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 2nd-YIL (5.00% üç aylık)
20% hak ediş süresi 3rd-YIL (5.00% üç aylık)
20% hak ediş süresi 4th-YIL (5.00% üç aylık)
20% hak ediş süresi 5th-YIL (5.00% üç aylık)
