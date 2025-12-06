Şirket Dizini
Chainlink Labs Hukuk Maaşlar

Chainlink Labs şirketinde in United States ortalama Hukuk toplam tazminatı year başına $246K ile $357K arasında değişmektedir. Chainlink Labs şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$279K - $324K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$246K$279K$324K$357K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

20%

YIL 1

20%

YIL 2

20%

YIL 3

20%

YIL 4

20%

YIL 5

Hisse Türü
Options

Chainlink Labs şirketinde, Options 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 2nd-YIL (5.00% üç aylık)

  • 20% hak ediş süresi 3rd-YIL (5.00% üç aylık)

  • 20% hak ediş süresi 4th-YIL (5.00% üç aylık)

  • 20% hak ediş süresi 5th-YIL (5.00% üç aylık)



SSS

Chainlink Labs şirketindeki in United States Hukuk pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $357,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Chainlink Labs şirketinde Hukuk rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $246,000 tutarındadır.

