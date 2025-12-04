Şirket Dizini
Chainalysis
Chainalysis
  • Maaşlar
  • Pazarlama

  • Tüm Pazarlama Maaşları

Chainalysis Pazarlama Maaşlar

Chainalysis şirketinde in United States ortalama Pazarlama toplam tazminatı year başına $153K ile $213K arasında değişmektedir. Chainalysis şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$164K - $193K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$153K$164K$193K$213K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Chainalysis şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Chainalysis şirketindeki in United States Pazarlama pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $212,940 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Chainalysis şirketinde Pazarlama rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $152,880 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

