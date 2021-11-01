Şirket Dizini
Chainalysis
Chainalysis Maaşlar

Chainalysis'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Tasarımcısı için yıllık toplam ücrette $143,068'den üst uçta Satış için $310,896'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Chainalysis. Son güncelleme: 8/17/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $160K
Ürün Yöneticisi
Median $211K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $290K

İdari Asistan
$286K
Veri Bilimcisi
$162K
İnsan Kaynakları
$279K
Pazarlama
$178K
Ürün Tasarımcısı
$143K
İşe Alım Uzmanı
$162K
Satış
$311K
Çözüm Mimarı
$199K

Veri Mimarı

Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Chainalysis'de, Hisse/öz sermaye hibeleri 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Chainalysis'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $310,896 ücretle Satış at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Chainalysis'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $199,000'dır.

