CGS
CGS Maaşlar

CGS'nin maaş aralığı, alt uçta İnsan Kaynakları için yıllık toplam ücrette $33,690'den üst uçta Teknik Program Yöneticisi için $196,980'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. CGS. Son güncelleme: 8/17/2025

$160K

Müşteri Hizmetleri
$34.7K
İnsan Kaynakları
$33.7K
Satış
$55.5K

Yazılım Mühendisi
$62.1K
Teknik Program Yöneticisi
$197K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

CGS'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $196,980 ücretle Teknik Program Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
CGS'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $55,497'dır.

