CGI Çözüm Mimarı Maaşlar

CGI şirketinde in Canada Çözüm Mimarı tazminatı Solution Architect için year başına CA$141K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Canada medyanı CA$142K tutarındadır. CGI şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect
$102K
$102K
$0
$555
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
SSS

CGI şirketindeki in Canada Çözüm Mimarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$163,821 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CGI şirketinde Çözüm Mimarı rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$142,411 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

