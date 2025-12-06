CGI şirketinde in Canada Yazılım Mühendisi tazminatı Associate Software Engineer için year başına CA$75.2K ile Lead Analyst için year başına CA$125K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Canada medyanı CA$82.6K tutarındadır. CGI şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Software Engineer
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
