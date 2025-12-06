Şirket Dizini
CGI
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Siber Güvenlik Analisti

  • Tüm Siber Güvenlik Analisti Maaşları

CGI Siber Güvenlik Analisti Maaşlar

CGI şirketinde Siber Güvenlik Analisti tazminat paketi medyanı year başına CA$66.8K tutarındadır. CGI şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Medyan Paket
company icon
CGI
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Yıllık toplam
$48.6K
Seviye
L2
Temel maaş
$48.6K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir CGI?
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Siber Güvenlik Analisti tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

CGI şirketindeki Siber Güvenlik Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$194,563 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CGI şirketinde Siber Güvenlik Analisti rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$66,804 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    CGI için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Cognizant
  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • CSG
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.