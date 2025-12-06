CGI şirketinde in Canada Proje Müdürü tazminatı Project Manager için year başına CA$93.6K ile Senior Project Manager için year başına CA$113K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Canada medyanı CA$98.7K tutarındadır. CGI şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Project Manager
$68.1K
$65.3K
$1.9K
$934
Senior Project Manager
$81.9K
$80.5K
$816
$556
Lead Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
Maaş bulunamadı
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
