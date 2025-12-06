Şirket Dizini
CGI
CGI şirketinde in Canada Proje Müdürü tazminatı Project Manager için year başına CA$93.6K ile Senior Project Manager için year başına CA$113K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Canada medyanı CA$98.7K tutarındadır.

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Project Manager
$68.1K
$65.3K
$1.9K
$934
Senior Project Manager
$81.9K
$80.5K
$816
$556
Lead Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
En Son Maaş Başvuruları
Kariyer seviyeleri nelerdir CGI?

SSS

CGI şirketindeki in Canada Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$128,107 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CGI şirketinde Proje Müdürü rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$96,226 tutarındadır.

