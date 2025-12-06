Şirket Dizini
CGI
CGI Yönetim Danışmanı Maaşlar

CGI şirketinde in Canada Yönetim Danışmanı tazminat paketi medyanı year başına CA$90.5K tutarındadır. CGI şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Medyan Paket
company icon
CGI
Management Consultant
Toronto, ON, Canada
Yıllık toplam
$65.8K
Seviye
L2
Temel maaş
$65.8K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir CGI?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

CGI şirketindeki in Canada Yönetim Danışmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$176,592 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CGI şirketinde Yönetim Danışmanı rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$94,537 tutarındadır.

