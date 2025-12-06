Şirket Dizini
CGI
CGI İnsan Kaynakları Maaşlar

CGI şirketinde in Canada ortalama İnsan Kaynakları toplam tazminatı year başına CA$49.3K ile CA$70K arasında değişmektedir. CGI şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$40.6K - $46.2K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$35.8K$40.6K$46.2K$50.9K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir CGI?

SSS

CGI şirketindeki in Canada İnsan Kaynakları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$70,021 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CGI şirketinde İnsan Kaynakları rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$49,252 tutarındadır.

