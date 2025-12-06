CGI şirketinde in United States Veri Bilimci tazminatı Associate Data Scientist için year başına $116K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $160K tutarındadır. CGI şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Data Scientist
$116K
$116K
$0
$0
Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
