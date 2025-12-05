CGI şirketinde in United States İş Analisti tazminatı Associate Business Analyst için year başına $64.7K ile Lead Business Analyst için year başına $128K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $90.5K tutarındadır. CGI şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Business Analyst
$64.7K
$64.7K
$0
$0
Business Analyst
$91.9K
$91.2K
$0
$700
Senior Business Analyst
$90.7K
$90.7K
$0
$0
Lead Business Analyst
$128K
$127K
$1.7K
$0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
