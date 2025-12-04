Şirket Dizini
CGG
CGG Jeoloji Mühendisi Maaşlar

CGG şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$46.9K - $55.6K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$43.3K$46.9K$55.6K$59.2K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir CGG?

SSS

CGG şirketindeki in Canada Jeoloji Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £44,056 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CGG şirketinde Jeoloji Mühendisi rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £32,180 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

