CGG Maaşlar

CGG'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Bilimcisi için yıllık toplam ücrette $65,631'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $99,735'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. CGG. Son güncelleme: 8/17/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $68.3K
Veri Analisti
$86.6K
Veri Bilimcisi
$65.6K

Jeoloji Mühendisi
$69.7K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$99.7K
SSS

CGG'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $99,735 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
CGG'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $69,650'dır.

