CFGI
CFGI Muhasebeci Maaşlar

CFGI şirketinde in United States Muhasebeci tazminat paketi medyanı year başına $165K tutarındadır. CFGI şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Medyan Paket
CFGI
Accountant
Philadelphia, PA
Yıllık toplam
$165K
Seviye
Senior Manager
Temel maaş
$150K
Stock (/yr)
$0
Prim
$15K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir CFGI?
SSS

CFGI şirketindeki in United States Muhasebeci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $175,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CFGI şirketinde Muhasebeci rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $165,000 tutarındadır.

