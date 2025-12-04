Şirket Dizini
CEVA
CEVA Yönetim Danışmanı Maaşlar

CEVA şirketinde in India ortalama Yönetim Danışmanı toplam tazminatı year başına ₹612K ile ₹835K arasında değişmektedir. CEVA şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$7.5K - $9K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$7K$7.5K$9K$9.5K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir CEVA?

SSS

CEVA şirketindeki in India Yönetim Danışmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹834,775 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CEVA şirketinde Yönetim Danışmanı rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹611,689 tutarındadır.

