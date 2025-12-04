Şirket Dizini
CEVA
CEVA Donanım Mühendisi Maaşlar

CEVA şirketinde in Israel Donanım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₪581K tutarındadır. CEVA şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Medyan Paket
company icon
CEVA
SOC Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Yıllık toplam
$173K
Seviye
L3
Temel maaş
$131K
Stock (/yr)
$20K
Prim
$21.3K
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
6 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir CEVA?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

CEVA şirketindeki in Israel Donanım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₪793,240 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CEVA şirketinde Donanım Mühendisi rolü in Israel için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₪579,400 tutarındadır.

