CEVA
CEVA Muhasebeci Maaşlar

CEVA şirketinde in Israel ortalama Muhasebeci toplam tazminatı year başına ₪191K ile ₪273K arasında değişmektedir. CEVA şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$65.1K - $76.1K
Israel
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$56.8K$65.1K$76.1K$81K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir CEVA?

SSS

CEVA şirketindeki in Israel Muhasebeci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₪272,546 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CEVA şirketinde Muhasebeci rolü in Israel için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₪191,015 tutarındadır.

