Cervello
Cervello Proje Müdürü Maaşlar

Cervello şirketinde in United States Proje Müdürü tazminat paketi medyanı year başına $180K tutarındadır. Cervello şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Medyan Paket
company icon
Cervello
Project Manager
Boston, MA
Yıllık toplam
$180K
Seviye
-
Temel maaş
$150K
Stock (/yr)
$0
Prim
$30K
Şirketteki yılı
6 Yıl
Deneyim yılı
6 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Cervello?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Cervello şirketindeki in United States Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $186,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cervello şirketinde Proje Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $178,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

